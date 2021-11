Belen Rodriguez “risponde” a Soleil Sorge dopo la frecciatina al GF Vip

Belen Rodriguez risponde (a modo suo) a chi le domanda di “asfaltare” Soleil Sorge dopo la frecciatina di ieri sera nel corso del nuovo appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini si è domandato come abbia fatto uno come Gianmaria Antinolfi a conquistare Belen Rodriguez. E se l’imprenditore campano ha ironicamente risposto “Fortuna!”, Soleil Sorge ha lanciato una frecciatina all’ex cognata:

Il conduttore del GF Vip ha concluso con un ironico: “Serpe!”.

Sui social, nel frattempo, qualcuno ha chiesto a Belen di replicare alle “accuse” di Soleil ma lei è stata molto vaga: “Sinceramente non so cosa sia successo…”, ha replicato.

Ci crediamo tutti, vero?

Voleva comprarmi delle cose, e poi andava all’outlet. Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi… Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere.