Arriva la prima polemica dopo la nascita di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A quanto pare la nascita della secondogenita della showgirl argentina avrebbe provocato qualche disservizio presso l’ospedale Giustinianeo di Padova dove è avvenuto il parto.

Belen Rodriguez, è polemica sul parto: ordine di servizio agli infermieri?

A riportare la notizia è stato il portale Nurse Times che ha svelato la presenza di un cartello apparso nel reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio padovano che avrebbe fatto non poco discutere.

In occasione del parto di Belen Rodriguez, il reparto sarebbe stato super blindatissimo. Eppure, scrive il portale:

I molti utenti e dipendenti ospedalieri erano già stati avvisati della nascita della piccola, da un particolare ordine di servizio che ha modificato i piani di lavoro del reparto. Un intero piano è stato dedicato alla showgirl, con tanto di ordine di servizio. “Causa Belen e fino a nuovo ordine”. I pulsanti degli ascensori che generalmente conducono al terzo piano sono stati disabilitati, proprio perché l’Intera area è stata riservata alla celebrità.

Secondo Nurse Times, non è chiaro chi abbia firmato il documento dal momento che sul foglio affisso in ospedale sarebbe riportato solo l’acronimo P. I. Al momento si apprende solo che il personale non sarebbe autorizzato a rilasciare dichiarazioni. E’ possibile che si sia trattato di un protocollo adottato per tutelare la privacy della figlia di un personaggio molto noto.

Fanpage.it ha tentato di contattare l’ufficio stampa dell’ospedale ma, scrive il portale, “è in attesa di una risposta ufficiale su quanto accaduto”.

L’unico comunicato relativo al lieto evento, da parte dell’amministrazione – fa sapere ancora Nurse Times – è stato il seguente augurio:

Ci fa molto piacere che la signora Rodríguez abbia scelto il nostro incantevole Delta per far nascere Luna Marì. Auguriamo alla signora Belén Rodríguez e alla sua famiglia grande serenità prima e dopo il lieto evento.