Belen Rodriguez sta vivendo un periodo sereno sul piano sentimentale, dopo il ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago. Nonostante questo si torna a fasi alterne a parlare di presunte crisi, nonostante di recente la showgirl argentina sia intervenuta per smentire ancora una volta i rumors.

Tra le passate relazioni di Belen Rodriguez, in tanti ricorderanno, prima ancora di quella avuta con Antonino Spinalbese (da cui ha avuto la secondogenita Luna Marì), c’è stata l’appassionante storia con l’ex calciatore Marco Borriello. Ma quali sono attualmente i loro rapporti?

Tra Belen e Borriello la relazione d’amore è durata 4 anni, tra il 2004 al 2008. All’epoca lui giocava nel Milan mentre lei era all’inizio della sua carriera da showgirl. I due si lasciarono poco dopo la partecipazione di Belen all’Isola dei Famosi.

Considerato un tombeur de femmes, Marco Borriello è tornato a parlare di Belen Rodriguez in una recente intervista al Corriere della Sera:

Oggi ammette di non sentire la mancanza di una compagna:

Macché, tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico “ti amo” (ride). Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante.