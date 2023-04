E’ bastata una foto di Antonella Fiordelisi e Belen Rodriguez insieme a far subito esplodere Twitter, facendo andare in tendenza lo scatto. “Guapita”, il commento dell’influencer salernitana, riferendosi alla showgirl argentina. Sebbene non sia chiaro il motivo del loro incontro, sui social si è a lungo parlato di questo, ed in tanti hanno ricordato un curioso collegamento tra le due donne.

Antonella Fiordelisi e Belen Rodriguez: la foto fa impazzire i fan

In modo particolare, Antonella Fiordelisi e Belen Rodriguez avrebbero in comune alcuni uomini che in passato sarebbero entrati nelle loro vite. Oltre alla speciale amicizia avuta dall’ex Vippone nella Casa del GF Vip con Antonino Spinalbese, padre della secondogenita di Belen, Luna Marì e suo ex compagno, passando per due presunti flirt avuti con Ignazio Moser e Stefano De Martino.

Il primo è l’attuale fidanzato e futuro marito di Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen. Il secondo è l’attuale marito della stessa Rodriguez e padre del primogenito Santiago.

La foto, un selfie scattato davanti a uno specchio di una location sconosciuta, ha suscitato grande curiosità ed alcuni utenti hanno notato un particolare legato al look di Antonella, ovvero lo stesso sfoggiato ieri in occasione della cena romantica con il fidanzato Edoardo Donnamaria.

Pare inoltre che le due donne abbiano anche iniziato a seguirsi su Instagram: è il segnale dell’inizio di una collaborazione?