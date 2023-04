La partecipazione al Grande Fratello Vip ha permesso ad Antonella Fiordelisi di ottenere una certa visibilità oltre che trovare l’amore grazie all’incontro con Edoardo Donnamaria. Dopo la fine del reality la loro storia prosegue a gonfie vele, ma forse non tutti sapranno che Antonella in passato cercò l’amore sempre in tv.

Antonella Fiordelisi e la sua partecipazione a Uomini e Donne

Sapevate che Antonella Fiordelisi aveva preso parte al programma Uomini e Donne? Proprio così: era il 2017 quando l’influencer salernitana partecipò al dating show targato Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatrice.

Nel dettaglio, Antonella scese dalle classiche scalinate per corteggiare l’allora tronista Mattia Marciano, che però alla fine scelse Vittoria Deganello.

Anche in quella circostanza la Fiordelisi non passò inosservata al punto che il tronista decise di portarla in esterna con l’intento di conoscerla meglio. Conoscenza che, a quanto pare, non andò poi oltre.

A seguire vi riproponiamo un video relativo alla partecipazione di Antonella a Uomini e Donne, caricato su TikTok.