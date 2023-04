Uomini e Donne oggi e domani non va in onda: perché? Cosa vedremo al suo posto e quando torna

Brutte notizie per gli appassionati di Uomini e Donne e delle vicende dei troni classico e over: oggi, lunedì 24 e domani, martedì 25 aprile, il dating show targato Maria De Filippi non andrà in onda. I fan del programma, in realtà, sono rimasti a bocca asciutta già dallo scorso venerdì, quando è andato in onda lo speciale di Amici 22.

Dovremo attendere il prossimo mercoledì 26 aprile prima di poter rivedere nuovamente Uomini e Donne, con le nuove puntate fresche di registrazione (le anticipazioni nel video in apertura). Ma a cosa è dovuta questa pausa?

Come spesso accade in occasione dei giorni segnati in rosso sul calendario, Maria De Filippi ed il suo staff si prendono qualche giorno di vacanza. E così è accaduto anche in occasione del ponte del 25 aprile. Ma cosa andrà in onda al posto del tradizionale appuntamento con Uomini e Donne?

Il dating show di Maria De Filippi sarà sostituito nel primo pomeriggio di Canale 5 dalle prime due puntate della seconda stagione della fiction in replica Luce dei tuoi occhi. Seguiranno poi, come da tradizione, i daytime di Amici 22 e Isola dei Famosi.