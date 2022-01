La battuta di Soleil al GF Vip fa arrabbiare Manila: ecco cosa è successo

Una battuta di Soleil Sorge su Manila Nazzaro ha fatto sobbalzare non solo tutti i Vipponi ma anche e soprattutto la diretta interessata, rendendo tesissimi gli animi all’interno della spiata Casa di Cinecittà. Tutto si è scatenato dopo che il GF Vip ha assegnato ai concorrenti il compito di realizzare un programma radiofonico, esattamente come accaduto nella precedente edizione. Peccato però che una battuta di Soleil si è trasformata in un vero e proprio scivolone a detta dell’ex Miss Italia.

La battuta di Soleil indigna Manila

Sarebbe stata proprio l’infelice battuta di Soleil a trasformarsi per Manila nella cosiddetta famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso e inasprire ancora di più il loro rapporto di amicizia.

La Sorge si è unita a Barù e Jessica nella conduzione del programma radiofonico, ma il Vippone le ha fatto notare che al suo posto ci sarebbe dovuta essere Manila. Puntuale la replica dell’influencer, che ha sferrato la frecciatina:

Manila è in cucina a lavare piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace!

La battuta si Soleil ha raggiunto anche l’ex Miss Italia e speaker la quale è rimasta colpita e delusa dall’esternazione della sua ormai ex amica. La reazione dei Vipponi è stata inevitabile, a partire da Delia che ha definito Soleil “stronz* e cattiva”, ed anche Katia Ricciarelli si è molto risentita.

Una volta terminata la realizzazione del programma, la Sorge si è scontrata con Manila:

Si sono alzati tutti ad un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. Non sei stata molto carina, come sempre… Posso non leggerla come battuta? Sei arrivata sgradevole a tutti, non mi faccio prendere in giro perchè mi faccio il mazzo anche per le cose tue. Se vogliamo fare un caso sulla battuta? Ma figurati, me la sono fatta scivolare. Sono sempre le solite battute che ad un certo punto anche basta.

Aiutone, Manila nerissima. “Soleil il lavoro della radio deve ancora imparare a farlo. E deve pure imparare a lavare i piatti”#GFvip — Paola. (@Iperborea_) January 26, 2022

Soleil rientra in Casa: Allora, avete visto?

Manila: No, a un certo punto si sono alzati tutti dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti STANNO INIZIANDO A SCANNARSI#GFvip — Paola. (@Iperborea_) January 26, 2022

Soleil ha detto in radio che Manila sta sempre in cucina a lavare i piatti e non ci si diverte con lei e ora sono tutti neri, la vecchia che dice che è stata stronza, Manila “Almeno in quello sono più brava di lei”, Delia e Sophie che sono andate via, che cazzo di ridere #GFvip — Paola. (@Iperborea_) January 26, 2022