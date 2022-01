Soleil Sorge vuole abbandonare il Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo – VIDEO

Soleil Sorge vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip? Secondo i miei amici di Twitter, la concorrente dopo un attacco di panico nel cuore della notte, avrebbe chiesto di poter parlare con il suo agente.

Durante la notte Soleil ha avuto un attacco di panico che le ha provocato paura e sgomento. Nonostante la presenza di Davide al suo fianco, l’italo americana ha preferito non svegliarlo e attendere di tranquillizzarsi in piena autonomia.

A circa un mese e mezzo dalla fine del Grande Fratello Vip, i nervi della maggior parte dei concorrenti presenti sono ormai scoperti. La Sorge in particolare, per “merito” del famoso “triangolo” è al centro dell’attenzione praticamente dal giorno zero: cosa deciderà di fare?

Per tutte le persone che si chiedono cosa sia successo ieri notte a sole…

Ieri notte sole ha avuto un attacco di panico, ora sta bene..🥺💛#gfvip #teamsoleil #soleil pic.twitter.com/E47VD390XP — SOLEIL_LANDIA🎡🎢 (@GIRLS_OFTHESUN) January 26, 2022