Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno litigato nuovamente. L’atmosfera di festa e l’allegria del Carnevale sono state interrotte da una lite “feroce” nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Non sto con una ragazza che non cucina per me!”, Basciano litiga con Sophie

Basciano è apparso infastidito dalla presenza di Sophie durante un momento in un cui Antonio e Delia si divertivano a stuzzicarsi.

Secondo l’ex tentatore la sua fidanzata avrebbe dovuto tirarsi fuori dalla situazione anziché gettare benzina sul fuoco incitandoli tra scommesse e battute:

Inizia a comportarti bene perché a me queste cose qui non piacciono. Non dovevi stare lì ad incentivare. Il succo della questione è che tu non mi ha dato attenzioni.

Di stare con una persona che da due giorni non si comporta bene non mi interessa, preferisco starmene da solo. Quando tornerai ad essere la persona dolce che ho conosciuto allora potremo riparlarne. C’è qualcosa che non sta andando bene.