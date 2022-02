Alessandro Basciano continua a farla out of the cup. L’ex tentatore, anche oggi, letteralmente ossessionato da Antonio Medugno, ha continuato a parlare del tiktoker sminuendo i suoi problemi con l’alimentazione.

Ma chi ci parla con Antonio. Che cazz* me ne frega a me di dargli importanza. Manco viene a chiedere scusa. Ti intrometti, ti impicci… ma io posso avere a che fare con lui? E’ una persona incoerente che non può avere a che fare con me dentro e fuori di qua nella mia vita, non gli parlo.

Entri e dici che gli sembrava che litigavamo sempre e invece non litighiamo mai. In puntata dici che litighiamo sempre. Dici che durerà un giorno… ma che sei venuto a fare a parlare di noi o di te? E poi per parlare di te cosa fai? Dici che hai i disturbi? Ma sapessi i disturbi che c’ho io, i miei problemi.

Se volete inizio a raccontare la mia vita ed i problemi che ho avuto nella mia vita: scommetti che vi mettere tutti in cerchio a piangere? Devo fare la vittima? Se mi esce un discorso è perché esce e mi faccio conoscere.