Alessandro Basciano continua a puntare il dito contro Antonio Medugno e, proprio per questo motivo, ha avuto una discussione con Sophie nella sauna del Grande Fratello Vip. Basciano ha messo in discussione anche i problemi alimentari del tiktoker.

Sophie ha avuto modo di confrontarsi con Antonio ascoltando anche il suo punto di vista: “E’ un ragazzo giovane, ha 20 anni amore” ha esordito la Codegoni, poi ha aggiunto:

Non è così grave quello che ha detto, perché ti stai impuntando? Tu sei più grande… fregatene. Si sente solo, ha un sacco di fragilità e problemi. Non ha detto niente di così grave. Dobbiamo continuare a mortificare una persona per un passaparola quando qui dentro tutti lo fanno? Anche su Gianluca, ma cosa avrà detto di male?

Basciano ha continuato ad attaccarlo:

Io sono stato male e nessuno mi ha cag*to. A me sta cosa mi ha destabilizzato ho fatto un’ora di confessionale. Sapessi i cazz* che c’ho io Sophie. Posso non condividere ciò che pensi ed hai fatto? Io non lo attacco, non lo calcolo proprio. Del bacio tra Barù e Delia l’ha detto lui.