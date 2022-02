“Hai fatto cose cattive”: Kabir Bedi spiazza Manila, la gieffina in profonda crisi

A quasi un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sta vivendo dei momenti di crisi nella Casa di Cinecittà. Dopo molti mesi di “reclusione” la stanchezza inizia a farsi sentire e le nuove dinamiche hanno messo alla prova i concorrenti della ‘vecchia guardia’. A mettere ulteriormente in crisi l’ex Miss Italia è stato anche Kabir Bedi, che ha manifestato la sua delusione nei confronti di Manila.

Kabir Bedi contro Manila Nazzaro

Kabir ha criticato aspramente Manila Nazzaro per il suo comportamento. In modo particolare l’ex volto di Sandokan non avrebbe preso molto bene la nomination da parte della donna, che nella Casa la definiva una delle amiche più strette. Kabir ha quindi esternato la sua amarezza:

Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive.

Manila ha provato a giustificarsi replicando:

Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai una cosa cattiva.

Poi sfogandosi con Lulù e Miriana ha aggiunto:

Qualunque cosa uno fa viene fraintesa. Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato. La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire.

Lulù si è mostrata molto dispiaciuta per le parole di Kabir rivolte a Manila, che a sua volta è all’oscuro del pensiero nei suoi confronti da parte di un altro uomo, ovvero il compagno Lorenzo Amoruso, il quale nelle passate ore si è totalmente dissociato dal suo atteggiamento.