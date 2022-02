Aldo Montano, ospite di Casa Chi, ha svelato cosa ne pensa dell’ingresso di Alex Belli al Grande Fratello Vip. Attualmente la presenza del man è prevista per quattro puntate (due settimane). L’ex campione olimpico ha commentato pure Lorenzo Amoruso dopo le parole (shock) su Manila Nazzaro.

Se io fossi stato dentro me ne sarei andato. Ma io dico, obiettivamente, siamo tutti scemi oppure c’è gente che la pensa come me? – riporta blogtivvu – Questa cosa ha stancato, rotto. Delia in finale? Ma guarda, strano… Soleil salvata, Delia in finale e Alex che entra? Mi sembra una roba scritta. Ridiamoci su e facciamo finta di essere tutti scemi.

Non ci volevo credere. Non me l’aspettavo, speravo non succedesse qualcosa di questo tipo ed invece Alex Belli entra nella Casa del GF Vip. Per tutta la stagione si parlerà del suo teatrino.

Aldo Montano ha parlato pure della crisi di Manila Nazzaro dopo le parole di Lorenzo Amoruso che si sarebbe preso una pausa:

Non saprei commentare. Conosco abbastanza bene Lorenzo e non mi sembrano parole sue. Abbiamo parlato di Manila, del suo amore e lo riconosco poco in queste parole. Forse sono state dettate da un impulso perché Manila sta facendo il suo percorso nel migliore dei modi e prendendo posizione cercando di darsi da fare.

Queste parole le riconosco poco dalla bocca di Lorenzo, non so se c’è un messaggio più chiaro che voleva mandare all’interno della Casa. Magari voleva che fosse letto in puntata per farlo sapere a Manila. – scrive blogtivvu – Non so commentare ma mi sembra un’altra persona che scrive. L’ho sentito fino a pochi giorni fa e abbiamo parlato di tutt’altro. Due giorni fa era tutta un’altra cosa e queste parole mi suonano strane.

Io Manila l’ho sempre via molto decisa anche se da mamma è un po’ mediatrice ma come tutte le mamme. L’ingresso di Delia? E’ stato un momento di rottura il suo ingresso in Katia, Soleil e Manila ma è positivo perché si è staccata da un blocco che non era nemmeno gradevole e marciando per conto suo ci guadagna.

Con Manila abbiamo fatto tre mesi da fratello e sorella condividendo lo stesso punto di partenza, da genitori e con figli. La conoscevo già ed abbiamo stretto subito un ottimo rapporto. Lorenzo voleva farla restare e si è battuto, e lo so perfettamente perché ne ho parlato con lui, contro mille difficoltà e problematiche e si sta dando da fare e questo lo so per certo.