In queste ore Antonio Medugno, uno degli ultimi concorrenti entrati al Grande Fratello Vip, sta paventando l’ipotesi di abbandonare il reality. Il giovane napoletano ha confidato il suo desiderio a Jessica Selassié svelando anche la motivazione che sarebbe seria e per nulla legata ad un capriccio.

Antonio Medugno ha confidato a Jessica l’intenzione di abbandonare il GF Vip. “C’è stato qualcuno che ha abbandonato?”, ha domandato il ragazzo a bassa voce. “No mai. Perchè tu vuoi abbandonare?”, ha domandato l’amica. Il neo Vippone ha allora spiegato:

Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa sull’alimentazione. E’ una cosa che a me mette ansia perchè sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina quindi sa come risolvermele.