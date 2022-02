Alex Belli, chiacchierando con Manila Nazzaro e Delia Duran, ha parlato di Barù svelando che, secondo il suo punto di vista, l’esperto in vini avrebbe paura di un confronto con lui all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

“Barù ha paura di confrontarsi con me”, Alex la spara grossa al GF Vip

“Mi ha detto: ‘perché non avete risolto i vostri problemi fuori da qui’? Io gli ho detto che come lui ha il diritto di stare qui, quindi? Parla con lui… mi sono rotta i coglion* che viene da me che sono debole… non gliene frega niente? E allora perché viene da me?”, ha precisato Delia.

Alex ha risposto che il nipote di Costantino avrebbe paura di confrontarsi:

Ma lui ha capito che stiamo raccontando dinamiche umane? Ognuno ha la sua! Dovrei fare una bella conversazione profonda delle mie? Lui non vuole parlarmi perché ha paura del mio confronto.

Delia riporta la conversazione avuta con Barù ad Alex e Manila 🤦🏼‍♀️

Alex “Ma Barù ha capito che stiamo parlando di dinamiche umane?”

Delia “Dagli una bella conversazione di quelle tue”

Alex “Ma Barù non mi vuole parlare perchè ha paura del confronto” Alex, Barù ti schifa 🙏🏻 #gfvip pic.twitter.com/HGIkVo8EDa — Catia (@catiuz92) February 16, 2022