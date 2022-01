Barù, probabilmente ancora scosso dalla nomination, ha collezionato uno scivolone dietro l’altro con protagoniste Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè (mandando letteralmente a quel paese la ship del Grande Fratello Vip).

Barù offende Nathaly e sfotte (ancora) Jessica: gli scivoloni al GF Vip

Dopo aver dato della “frigida” a Nathaly, ha nuovamente preso in giro Jessica parlando del suo segno zodiacale (Capricorno) e tirando fuori la storia del “deserto del Sahara”. Nel frattempo gli amici della ship ci credono ancora e sostengono Barù quando si trova faccia a faccia con la princess.

Personalmente, se fosse veramente interessato a Jessica, avrebbe rispetto per lei anche alle sue spalle (anzi, in quel caso pure il doppio).

Voi lo vorreste un uomo che – appena vi allontanate – vi prende in giro con la gente e non perde l’occasione per screditarvi? Rispondete con sincerità a questa domanda e poi ne riparliamo.

Ecco i VIDEO a seguire.

#GFvip Anche il bel Baru’, quello educato, signorile, nobile, amabile, con la giusta dose di sarcasmo e cinismo è finito nella rete della stronza, maleducata, arrogante,cattiva…È proprio vero che tira più un pelo di f…a che un carro di buoi🤢 pic.twitter.com/ns5cX0t35d — justagrownupgirl (@normitapatelli) January 28, 2022