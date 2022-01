La puntata di domani sera del Grande Fratello Vip sarà eliminatoria. Per questo motivo, Jessica, Delia e Nathaly hanno fatto dei pronostici sul possibile eliminato nel nuovo appuntamento.

Pronostici eliminato GF Vip: Jessica fa la sua previsione, ecco chi potrebbe uscire

A rischiare di dover lasciare la Casa del GF Vip per sempre sono: Nathaly, Federica e Barù. Uno di loro, nel corso della nuova puntata, sarà costretto ad abbandonare ufficialmente il gioco per sempre.

In attesa di scoprire il verdetto del pubblico c’è chi ha iniziato a fare dei pronostici. Jessica, parlando con Delia e Nathaly, pensa che a ricevere meno voti sarà Federica in quanto – nel corso della sua permanenza all’interno della Casa – è stata l’unica tra i tre concorrenti ad esporsi meno, raccontando poco della sua vita e della sua personalità. “Lo dice anche Gianmaria” ha aggiunto la principess.

Delia, invece, non è così sicura di questo pronostico e pensa che in questo gioco non si possono avere certezze in quanto, visto il contesto, tutto è molto imprevedibile: “È il pubblico che decide” ha aggiunto.

Secondo Jessica, però, Federica ha iniziato a farsi conoscere solo in questo ultimo periodo e ciò l’ha penalizzata molto.

Al contrario, invece, il pubblico ha avuto modo di conoscere sia Nathaly che Barù e, a suo parere, i due sono molto apprezzati sia nella Casa che al di fuori delle quattro mura del Grande Fratello Vip.

Per scoprire l’esito definitivo del televoto, non ci resta che attendere la puntata di domani: chi sarà l’eliminato secondo voi?