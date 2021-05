Barbara d’Urso felicemente in coppia ed innamorata? A quanto pare sì, ed a dirlo è uno dei direttori dei maggiori settimanali di gossip, Roberto Alessi. Su Novella 2000, Alessi – che spesso è ospite proprio dei salotti televisivi di Lady Mediaset – ha svelato una serie di retroscena relativi alla storia in corso tra la d’Urso ed il suo misterioso compagno, Francesco Zangrillo.

Roberto Alessi negli ultimi giorni sarebbe stato raggiunto da una notizia sul privato di Barbara d’Urso: “finalmente non è più single”, ha scritto sulle pagine di Novella 2000. Il direttore ha svelato qualcosa in più anche sul conto del presunto compagno della conduttrice di Canale 5:

Barbara d’Urso, dal canto suo, finora ha sempre negato ogni gossip sul suo conto e sarebbe stata sempre molto abile a dribblare i paparazzi da sempre appostati sotto la sua casa di Brera a Milano. Prosegue però Alessi:

Tutto sarebbe nato dopo un gossip secondo cui Elisabetta Gregoraci avesse ricevuto delle rose rosse proprio da Zangrillo. Quest’ultimo però, evidentemente per rispetto alla sua vera compagna, aveva scritto un post in cui smentiva la notizia e ribadiva di essere profondamente innamorato di una donna. Prosegue Alessi:

Già sospettavo a novembre che fosse lui l’innamorato misterioso di Barbara. Mi mancava solo una piccola pezza d’appoggio, ed eccola arrivata.

Come ho potuto leggere il post visto che il profilo è chiuso? Semplice: un suo caro amico (o amica?) ha pensato bene di fare lo screenshot. E, dato che fortunatamente è pure mio amico, me lo ha inviato. E credo proprio che abbia fatto loro un piacere.

Basta con l’ostinata riservatezza! Se si è famosi come Barbara d’Urso che ci entra in casa ogni giorno, bisogna condividere: è l’unico modo per vivere in libertà, e Zangrillo scoprirà che i fotografi intorno sono anche piacevoli e simpatici. In più, con loro per lo meno non ci si sente mai soli. E il bicchiere è mezzo pieno.