Barbara d’Urso condurrà l’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Secondo il settimanale Nuovo TV, Barbara d’Urso potrebbe condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che partirà su Canale 5 al termine del Grande Fratello Vip che, salvo imprevisti, dovrebbe chiudere a marzo del 2022.

Isola dei Famosi 2022 sarà condotta da Barbara d’Urso?

La rete del Biscione vuole una conduttrice esperta e decisa, capace di gestire al meglio le dinamiche tra i naufraghi e le emozioni in diretta. Con il risultato di alzare gli ascolti. L’identikit della d’Urso. E che ha dimostrato di saper gestire litigi e imprevisti in diretta.

Quale sarà il futuro televisivo di Barbara d’Urso?

Secondo un recente focus di Dagospia, la sua presenza a Mediaset potrebbe essere incerta ma, proprio il settimanale diretto da Riccardo Signoretti rimette tutto in discussione.

Tra le ultime news televisive in merito alla conduttrice campana, si è parlato pure di un possibile passaggio a Sky.

A questo punto non ci rimane che attendere qualche mese per scoprire cosa farà realmente Carmelita dopo il suo sobrio ritorno con Pomeriggio 5 che, in termini di ascolti, non sta regalando alla rete i risultati sperati.