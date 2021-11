Dopo aver visto Delia Duran ospite da Barbara d’Urso, Soleil Sorge ha parlato con Alex Belli una volta terminata la diretta del Grande Fratello Vip, interrogandosi sulle parole sentite a Pomeriggio 5.

Conosco Barbara e so cosa è successo, quello era un momento di tensione. Si vedeva che la d’Urso non era serena e non rideva. Delia mi stava attaccando sicuramente. – riporta Biccy.it – Quello che ha detto non è bello. Evidentemente anche se sono passati dei giorni, lei pensa le stesse cose.

Se lei avesse fatto dei passi indietro avrebbero fatto vedere quello. Invece da Barbara ha detto le stesse cose e per questo me le hanno fatte vedere. Era una cosa di oggi pomeriggio, perché sabato la d’Urso non va in onda. Quindi a mente fredda da venerdì a oggi invece di riflettere e calmarsi continua su quella linea. Lei ha preso una strada chiara contro di me, così tanto da ripetere tutto a Pomeriggio5.