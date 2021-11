Delia Duran, moglie di Alex Belli, è stata ospite oggi di Pomeriggio 5 per commentare le ultime vicende avvenute nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver rivisto il faccia a faccia tra Delia e Soleil Sorge nella precedente puntata, la Duran ha continuato ad attaccare in maniera molto dura l’influencer.

Delia Duran, nuovo attacco a Soleil Sorge

Dopo le parole durissime riferite lo scorso venerdì durante il confronto in diretta tv, Delia Duran ha proseguito nel suo attacco diretto a Soleil Sorge. A Pomeriggio 5 ha commentato:

Soleil gatta morta? Più viva che morta! Lei è una gatta che sa come aggredire le persone ed ha una doppia faccia. Non l’ho visto solo con mio marito ma anche con le inquiline tra cui Jo Squillo ed altre inquiline nella Casa. Penso che lei sappia benissimo come girare la frittata!

Ma cosa pensa davvero Delia Duran della vicinanza tra Soleil ed il marito Alex? Ecco le sue parole rese a Barbara d’Urso:

Se penso che lei ci stia provando con mio marito? All’inizio l’ho pensato e l’ho anche ribadito ma a volte alcuni atteggiamenti possono anche essere fraintesi.

La Duran ha spiegato di sapere bene come lui abbia parte della colpa, ma al tempo stesso ritiene che sia la donna a dover fermare l’uomo.

Delia ha proseguito:

Lui con i suoi amici è così ma i suoi atteggiamenti possono ferire… Lui poteva fare un po’ di meno perché sono la sua compagna e mi dà fastidio. Anche le parole hanno un peso e mi hanno ferito di più.

In difesa di Alex Belli ha comunque aggiunto:

Lui ha iniziato facendo un bellissimo percorso, ha fatto vedere le sue capacità, le sue debolezze, ha cucinato per tutti, ha dato una parola in più a tutti. Non si può parlare solo delle cose negative di Alex!

L’attore tuttavia avrebbe anche criticato Delia che in studio a Pomeriggio 5 è scoppiata a piangere:

Sono due mesi che non stiamo insieme e io non sono abituata stare senza Alex… Lo so che non è facile, so che lui ha sbagliato ma gli sto dando un’altra possibilità perché magari le sue debolezze e mancanze di affetto, può far sbagliare una persona…