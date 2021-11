Dopo aver sistemato i disastri causati dai vari tentativi falliti con la tinta per capelli, Francesca Cipriani ha dovuto fare i conti anche con Giucas Casella e il suo istinto di vendicarsi. Il paragnosta ha infatti pensato bene di armarsi di forbice e tagliare i capelli dell’amica, che però ha avuto una reazione choc.

Giucas Casella taglia i capelli a Francesca Cipriani

La Cipriani si trovava in cucina insieme ad altre inquiline, quanto con passo felpato, Giucas si è avvicinato tenendo un paio di forbici in mano, alle spalle di Francesca. In pochi istanti ha tagliato una ciocca di capelli all’ex Pupa, ignaro che da quel momento in poi sarebbe scoppiato il caos.

Francesca ha iniziato subito ad urlare: “Oddio!”, lasciando il resto della Casa a bocca aperta:

Ora mi incaz*o! Ti ammazzo, ti ammazzo!

A nulla è servita la giustificazione di Giucas Casella, nel frattempo rincorso per tutta la Casa dalla Vippona, mentre le faceva notare di aver semplicemente scherzato:

Non me ne frega, mi hai tagliato mezza testa di capelli! Sei finito! Sei un uomo morto! Bastard*! Mi ha tagliato mezza testa di capelli! Questa volta non la passi liscia, sei un uomo finito!

Francesca, dopo le minacce ha promesso a Giucas che si sarebbe vendicata. Dopo le tirate di capelli e i morsi alle braccia, fossi nel paragnosta spererei di essere eliminato senza alcun motivo!

Ma la Cipriani la smetterà di bullizzare Giucas 🤦🤦 #GFVIP — Meri77 (@Meri776) November 5, 2021