Ballando con le Stelle, come cambia la giuria? Attesa per la ‘fumata bianca’

Ballando con le Stelle e la “nuova” giuria: cosa cambierà nella prossima edizione? Ancor prima di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti Vip alle prese con le varie sfide a colpi di danza, l’attenzione in merito alla nuova edizione di Ballando sembrerebbe concentrarsi proprio su coloro che siederanno dietro il bancone della giuria.

Ballando con le Stelle e la giuria della nuova edizione

Milly Carlucci in questo momento sarà particolarmente impegnata con la scelta del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Come emerso dalle precedenti indiscrezioni diffuse da Dagospia, pare siano in corso le trattative con Wanda Nara, ma anche con altri due noti personaggi, ovvero Marcell Jacobs e Antonio Caprarica, come svelato da Alberto Dandolo.

Ma cosa sta accadendo, invece, sul piano della giuria? Si è parlato a lungo, in queste settimane, di una rivoluzione in atto tra i giurati, con alcuni possibili addii. Ma qual è la verità? In merito è intervenuto ancora Dagospia, questa volta tramite la penna di Giuseppe Candela, il quale ha fatto sapere, nella sua consueta rubrica:

Molto si parla della giuria dello show, la fumata bianca arriverà nei prossimi giorni ma prende piede l’ipotesi di una conferma in blocco per Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith.

Nel frattempo, anche la pagina ufficiale del programma di Rai1 sui social ha voluto sapere il parere dei follower rispetto alle voci circolanti sulla giuria:

Ultimamente ne abbiamo lette di tutti i colori sulla nuova giuria di Ballando con le Stelle. Chi confermereste in giuria?

Tra i commenti il nome di Selvaggia Lucarelli sembrerebbe assolutamente intoccabile ed insostituibile, ma c’è anche chi terrebbe solo Carolyn Smith, presidente di giuria. La sensazione, soprattutto dopo il post, è che si possa realmente pensare sempre di più ad una conferma in blocco.