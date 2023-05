Ipotesi giuria Ballando con le Stelle: via Selvaggia Lucarelli? Da Raimondo Todaro a Barbara d’Urso, le più clamorose

Il tema giuria a Ballando con le Stelle, acquista una certa importanza. I personaggi che la compongono, infatti, rappresentano anche il punto di partenza di commenti, polemiche e, dunque, spettacolo. Di conseguenza, inevitabilmente, di buona riuscita dello stesso programma. Ma quali sono le novità in merito alla giuria, in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle?

Ipotesi giuria Ballando con le Stelle: cosa cambia in vista della prossima edizione

Fare parte della giuria di Ballando, lo show danzereccio in salsa Vip in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, è diventato un posto particolarmente ambito. L’ultima edizione si era chiusa con i riflettori puntati su Selvaggia Lucarelli e nei mesi successivi non sono mancate le voci di un suo abbandono.

Sul tema la stessa giornalista si è espressa, replicando ai gossip, dicendosi non indispensabile ma al tempo stesso riconoscendo il suo valore all’interno del programma che, in modo esplicito, non ha mai detto di voler abbandonare.

Nonostante questo, sui social non si sono fatte attendere le varie ipotesi rispetto alla composizione della nuova giuria di Ballando con le Stelle. C’è chi, come rammenta TvBlog, sia già convinto dell’uscita di scena di Selvaggia, prontamente sostituita da Nunzia De Girolamo. Chi punta invece a Luisella Costamagna, chi a Monica Setta.

Eppure tra le varie ipotesi ci sarebbe anche quella di una vera e propria rivoluzione. In tal senso solo due membri della giuria storica di Ballando resterebbero al loro posto, ovvero Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, mentre andrebbero a liberarsi tre posti, con Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani e Giancarlo Magalli in pole position, al posto di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Le ipotesi più particolari però sarebbero il possibile ritorno di Raimondo Todaro, che lascerebbe Amici per tornare nel talent che lo ha reso celebre, e l’approdo di Barbara d’Urso, possibilità quest’ultima che con il tempo avrebbe perso consistenza.

Tuttavia è anche possibile che Milly Carlucci possa e voglia continuare a puntare sulla vecchia formula, ad ogni modo vincente, e tenere tutto immutato. Ma in tal senso la conferma potrebbe avvenire solo nei prossimi giorni.