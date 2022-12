Dopo una settimana di pausa, Ballando con le Stelle 2022 si prepara a tornare con una nuova puntata, la prima finale. Selvaggia Lucarelli però è già prontissima a vedere sfumare quasi sicuramente la possibilità del compagno Lorenzo Biagiarelli e di Anastasia Kuzmina di rientrare in gara.

Selvaggia Lucarelli, i commenti prima della finale di Ballando con le Stelle

La prima finale di Ballando con le Stelle sarà dedicata quasi interamente all’attesa fase del ripescaggio nel corso della quale una coppia tra quelle eliminate avrà la possibilità di rientrare in gara.

Nelle passate ore, intanto, la giurata Selvaggia Lucarelli ha aperto il box delle domande ed ha risposto anche a numerose curiosità relative a Ballando ed alla partecipazione del fidanzato Lorenzo.

Ad esempio, a chi chiedeva se il concorrente avrebbe potuto avere più possibilità di arrivare in finale con un’altra ballerina, la Lucarelli ha replicato: “Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata”. In merito al ripescaggio, ovviamente Biagiarelli, secondo le previsioni della sua compagna non avrebbe alcuna possibilità, ma la stessa giornalista avanza un’ipotesi: a sua dire sarà Luisella Costamagna a fare ritorno in vista della finalissima.

Tra i finalisti tutti avrebbero conquistato la simpatia della giurata, “tranne uno” scrive. Tra le altre curiosità, Mariotto in privato non le avrebbe chiesto scusa. Ed a chi le ha domandato se dopo l’uscita di Lorenzo si sarebbe sentita più libera di esprimere i propri giudizi, ha commentato: “Ero libera anche prima, non erano liberi gli altri”.