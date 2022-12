Questo sabato la puntata di Ballando con le Stelle non ci sarà ed occorrerà attendere il prossimo 17 dicembre per scoprire cosa accadrà. Ormai siamo ad un passo dalla finalissima, ma Lorenzo Biagiarelli, eliminato dalla competizione, si è già fatto un’idea molto chiara su quanto accaduto nel programma di Milly Carlucci.

A quasi un mese dalla sua eliminazione dal talent ballerino in salsa vip, Lorenzo Biagiarelli ha deciso di riderci su e attraverso la sua pagina Facebook nei giorni scorsi ha commentato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ironizzando sul trattamento ricevuto:

Per la prima volta nella storia, a essere sminuito al grido di ‘Tornatene in cucina!’ è stato un uomo. #nonunodimeno

A differenza della compagna e giurata Selvaggia Lucarelli, che ha preso meno bene il modo in cui Lorenzo è stato trattato dalla giuria, Biagiarelli ha usato l’arma dell’ironia, ma in suo supporto è giunta la giornalista che sotto al suo post ha commentato con un: “Non ho visto la tua anima”.

Non si tratta naturalmente di una critica al fidanzato, bensì di una frecciatina alla collega e presidente di giuria, Carolyn Smith, che parlando di Biagiarelli in una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni aveva definito il concorrente “poco empatico”:

No, io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono “sbottata”: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia.