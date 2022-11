Bake Off Italia 2022, eliminato puntata 18 novembre: chi andrà in semifinale, streaming e replica

La trasmissione del venerdì sera di Real Time, Bake Off Italia 2022, è giunta alla sua dodicesima puntata e quella di oggi, 18 novembre, sarà una puntata molto importante. Al termine, infatti, oltre a scoprire l’eliminato saranno svelati anche i semifinalisti e il concorrente che guadagnerà il grembiule blu in vista della prossima puntata dedicata alla semifinale.

Bake Off Italia 2022, dodicesima puntata: eliminato e prove (attenzione, spoiler!)

L’eliminato della passata puntata di Bake Off Italia 2022 è stato il giovane Mukesh. Questa sera si tornerà nuovamente alle prese con le consuete prove che vedranno cimentarsi i sei aspiranti pasticceri ancora in gara. Chi riuscirà a passare il turno si guadagnerà un posto nella semifinale della prossima settimana. A giudicare i concorrenti saranno come sempre Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Benedetta Parodi sarà alla conduzione della trasmissione.

Tema centrale della dodicesima e terzultima puntata di Bake Off Italia 2022 saranno i dolci della domenica. La prima prova creativa chiederà ai sei concorrenti di preparare i famosi maritozzi. La seconda prova tecnica li metterà alla prova sulla torta Saint Honoré. La terza ed ultima prova, quella a sorpresa, vedrà i pastry chef di Bake Off impegnati nella preparazione di 15 pasticcini di vario tipo, con la condizione che ci sia una base cotta in forno.

Al termine delle tre prove sarà annunciato l’eliminato che sarà Alessio, mentre Margherita otterrà il grembiule blu. In semifinale arriveranno quindi: Davide, Ginevra, Margherita, Chiara e Leo.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 11 novembre è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 19 novembre 2022 alle 19:30; domenica 20 novembre 2022 alle 13:55; lunedì 21 novembre alle 17:20.