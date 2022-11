Il talent culinario Bake Off Italia 2022 è giunto alla sua undicesima puntata ed oggi, 11 novembre 2022, ci regalerà un nuovo appuntamento. Il programma andrà in onda in prima serata su Real Time e sarà come sempre condotto da Benedetta Parodi. Ormai siamo giunti alle battute finali e oltre a scoprire l’eliminato andiamo anche alla scoperta delle prove che attenderanno gli aspiranti pasticceri.

Bake Off Italia 2022, undicesima puntata: eliminato e prove

L’undicesima puntata di Bake Off Italia vedrà come sempre i giudici presenze fisse del talent, ovvero Ernst Knam e Tommaso Foglia, mentre non ci sarà Damiano Carrara.

Se la scorsa settimana è stato eliminato Riccardo, chi uscirà di scena questa sera? A godere dei vantaggi del grembiule blu è invece Ginevra. La puntata di oggi 11 novembre sarà all’insegna del pane e dei suoi derivati e vedrà la presenza di un grande esperto, Fulvio Marino.

Nella prova creativa verrà dato spazio alla pizza: i concorrenti rimasti in gara dovranno preparare una versione gourmet con 6 pezzi diversi e 3 differenti impasti.

Nella prova tecnica si tornerà al dolce con la preparazione del Pan di Lana, mentre nella terza prova a sorpresa il protagonista sarà il Panettone Gastronomico, il Pan canasta, da farcire con 5 diversi strati.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 11 novembre è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 12 novembre 2022 alle 19:30; domenica 13 novembre 2022 alle 13:55; lunedì 14 novembre alle 17:20.