Bake Off Italia 2022, eliminato oggi 4 novembre: prove, streaming e replica

Questa sera andrà in onda la decima puntata di Bake Off Italia 2022 – Dolci in forno, il cooking show di Real Time condotto da Benedetta Parodi. Ad affiancare la padrona di casa ci penseranno come sempre i tre giudici del programma, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Anche stasera conosceremo un nuovo eliminato di Bake Off Italia che sarà chiamato a lasciare il programma: chi sarà?

Bake Off Italia 2022, decima puntata: eliminato e prove

Manca sempre meno alla fine di questa edizione di Bake Off Italia 2022 ma anche nella prima serata di oggi 4 novembre su Real Time vedremo un nuovo appuntamento che avrà come tema centrale l’amore. Una serata all’insegna del romanticismo ma anche di un nuovo eliminato.

Vediamo subito quali saranno le prove di questa sera, a partire dalla prova creativa nel corso della quale i concorrenti di Bake Off Italia dovranno realizzare una serie di baci: dai baci di dama,a ai baci di Alassio, baci di Pantelleria ed anche i baci panteschi.

La seconda prova, quella tecnica, vedrà un’ospite d’onore, Monia Di Liello, pastry chef la quale darà ai concorrenti le istruzioni per realizzare la Paris Brest. Secondo le anticipazioni Riccardo minaccia di lasciare il programma togliendosi il grembiule ma l’ospite e la conduttrice riusciranno a convincerlo a restare.

Terza e ultima prova a sorpresa con protagonisti i familiari degli aspiranti pasticceri, che dovranno aiutarli nella realizzazione di una Naked Cake a forma di cuore.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 4 novembre è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 5 novembre 2022 alle 19:30; domenica 6 novembre 2022 alle 13:55; lunedì 7 novembre alle 17:20.