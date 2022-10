Bake Off Italia 2022: eliminato oggi 21 ottobre, prove in esterna, streaming e replica

Questa sera, venerdì 21 ottobre 2022, andrà in onda l’ottava puntata all’insegna di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent culinario di Real Time. Alla conduzione ritroveremo come di consueto Benedetta Parodi mentre i tre giudici, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia avranno il compito di commentare l’esecuzione delle ricette da parte dei concorrenti ancora in gara. Chi sarà il nuovo eliminato? Lo scopriremo nel corso della serata odierna.

Bake Off Italia 2022, ottava puntata: eliminato e prove

Nella puntata di oggi 21 ottobre di Bake Off Italia scopriremo un nuovo eliminato dopo aver salutato Gianbattista nel precedente appuntamento. Il grembiule blu è invece andato a Leonardo che oggi godrà di un importante aiuto nel corso della gara.

Spazio quindi alle tre prove alle quali saranno sottoposti i concorrenti, nel corso della puntata interamente dedicata alla frutta. Per l’occasione questa puntata non si svolgerà sotto il consueto tendone ma in esterna, esattamente nel Monastero del Monte Carmelo a Loano (Savona), dove la frutta viene coltivata a km0.

Nella prima prova creativa sarà chiesto ai concorrenti di preparare un dessert di fine pasto per i frati del monastero usando le prugne, il Vermentino e i Biscotti della Commemorazione al limone. A gustarla saranno non solo i giudici ma anche i frati.

Nella prova tecnica sarà richiesta la realizzazione di una crostata con frutta esotica: kiwi, mango e Dragon Fruit. Infine terza prova, quella a sorpresa nella quale i concorrenti troveranno avranno davanti a loro delle cloche con all’interno dei frutti che dovranno essere replicati in marzapane da adagiare in un piatto di pasta frolla.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 21 ottobre è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 22 ottobre 2022 alle 19:30; domenica 23 ottobre 2022 alle 13:55; lunedì 24 ottobre alle 17:20.