Questo venerdì 14 ottobre andrà in onda su Real Time la nuova puntata di Bake Off Italia 2022 – Dolci in forno. Si tratta del settimo appuntamento condotto da Benedetta Parodi, in onda in prima serata e con la presenza dei tre giudici pronti a valutare le varie creazioni dolciarie degli aspiranti pasticceri, ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Bake Off Italia 2022, settima puntata: eliminato e prove

Chi sarà il nuovo eliminato della puntata di oggi 14 ottobre all’insegna di Bake Off Italia 2022? Se nella precedente puntata a lasciare la Casa era stata Maria, questa sera scopriremo chi la affiancherà fuori dal talent culinario. Stasera inoltre Stefano potrà godere dell’aiuto ottenuto grazie al grembiule Blu.

In merito alle prove, il tema della puntata sarà “Con le mani”: nella prima prova creativa gli aspiranti pasticceri saranno chiamati a realizzare un vero e proprio must, ovvero i biscotti. La prova prevede però che dovranno essere di due colori, quindi realizzati con due differenti impasti e tali da riempire un barattolo.

Spazio alla prova tecnica che vedrà la presenza di un ospite, Fulvio Marino, esperto di panificazione: i concorrenti dovranno preparare una ricetta salata, ovvero il Danubio che però dovrà essere composto da undici palline ripiene e due salse di accompagnamento.

Infine terza prova a sorpresa: i concorrenti dovranno realizzare una Croquembouche alta almeno cinquanta centimetri.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 14 ottobre è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 15 ottobre 2022 alle 19:30; domenica 16 ottobre 2022 alle 13:55; lunedì 17 ottobre alle 17:20.