Bake Off Italia 2022: eliminato oggi 7 ottobre, prove, streaming e replica

Il cooking talent Bake Off Italia 2022 – Dolci in forno, in onda stasera 7 ottobre su Real Time, è giunto alla sua sesta puntata. Al timone del programma, in onda nella prima serata odierna, come sempre ritroveremo Benedetta Parodi, mentre ad affiancarla saranno i tre giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Cosa accadrà nella puntata di stasera e chi sarà eliminato da Bake Off Italia?

Bake Off Italia 2022, sesta puntata: eliminato e prove

Nella sesta puntata di Bake Off Italia 2022 scopriremo chi sarà il nuovo eliminato, non prima però di aver assistito alle varie prove. Nella precedente puntata abbiamo salutato Maria mentre Alessio ha ottenuto il grembiule blu. Cosa accadrà di golosissimo questa sera?

Protagonista del nuovo appuntamento, neanche a dirlo, sarà lo zucchero. Nel corso della prova creativa i concorrenti dovranno vedersela con una Upside-down, dolce tipico americano con zucchero caramellato e frutta secca, conosciuto qui come la Torta Rovesciata.

Si prosegue con la prova tecnica ancora una volta a base di zucchero, una meringata scelta da Tommaso. E poi per concludere, la prova a sorpresa con la realizzazione di una torta ritratto del giudice più temuto e realizzata con la pasta di zucchero.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 7 ottobre è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 8 ottobre 2022 alle 19:30; domenica 9 ottobre 2022 alle 13:55; lunedì 10 ottobre alle 17:20.