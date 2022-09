Nuovo appuntamento, nella prima serata di oggi, venerdì 30 settembre 2022, all’insegna di Bake Off Italia 2022 – Dolci in forno. Alla guida del cooking talent ritroveremo come sempre Benedetta Parodi la quale dalle 21.20 sarà al timone della quinta puntata della stagione. Qual è il tema delle prove e chi sarà il nuovo eliminato? Lo scopriremo solo al termine dell’appuntamento odierno ma nel frattempo possiamo svelarvi le golosissime anticipazioni del 30 settembre.

Bake Off Italia 2022, quinta puntata: eliminato e prove

Nel quinto appuntamento all’insegna di Bake Off Italia 2022 ci sarà spazio per un nuovo eliminato. La precedente puntata ha visto l’uscita di scena di Gaia mentre Margherita ha ottenuto il grembiule Blu che la aiuterà nel corso delle prove di stasera.

A proposito di prove, il tema della puntata sarà il cioccolato. Un appuntamento imperdibile e che metterà in difficoltà ed imbarazzo i concorrenti dal momento che Ernst Knam, uno dei giudici (insieme a Damiano Carrara e Tommaso Foglia) è considerato il re del cioccolato.

Nella prima prova creativa gli aspiranti pasticceri saranno chiamati a rivisitare la classica torta Pere e Cioccolato. Nella seconda prova tecnica Knam ordinerà la rivisitazione della torta Foresta Nera che dovrà essere caratterizzata da tre strati. Quindi la prova a sorpresa che vedrà la presenza di due ospiti, Giuseppe Dell’anno, vincitore di Bake Off nel Regno Unito e Daniela Ribezzo, vincitrice della scorsa edizione. Protagonista della prova sarà una scatola di cioccolatini.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 30 settembre è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 1 ottobre 2022 alle 19:30; domenica 2 ottobre 2022 alle 13:55; lunedì 3 ottobre alle 17:20.