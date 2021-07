Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani in vacanza insieme in Sicilia hanno voluto fare una visita all’Etna in piena eruzione. Proprio per questo motivo, hanno documentato la loro “gita” compreso un romantico bacio.

Bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’Etna fa da cornice

L’effetto “vedo non vedo” (provocato dal cappuccio del ballerino) dello scatto ha fatto sognare i più romantici estimatori della coppia formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani.

E se le malelingue in rete diffondono cattivo umore, ci pensano i fan a portarsi avanti con tweet di apprezzamento nei confronti di una delle coppie più “attenzionate” della rete insieme a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Come li invidio!

Questi due che non hanno paura delle ‘eruzioni’ sentimentali ♥️ vanno insieme sul vulcano, il Mungibeddu, e la sua anima magmatica in agitazione.

