Tempo di baci al Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon, durante un gioco organizzato questo weekend, ha baciato Luca Onestini e la reazione di lui non si è fatta attendere.

“Ma chi è che mi ha dato questo bacio qua? No! No! Non ditemi che è Nikita?” ha affermato Luca dopo aver ricevuto il bacio da parte della modella.

Poi, nel corso del daytime ha aggiunto in confessionale:

Mi ha preso? Io non l’avrei fatto. Non mi sembrava il caso. Io neanche per gioco onestamente l’avrei fatto. Io dopo quello che mi ha fatto non voglio saperne niente. Ma zero. Gioco o non gioco non mi piace questa roba.

Onestini si era già confidato con Oriana:

Mi è sembrato fuori luogo. Io non l’avrei fatto manco per gioco. Non mi sarebbe passato per l’anticamera. Anche se avessi saputo non l’avrei fatto allora perché comunque non mi sembra il caso, anche con il vischio quando è capitato con lei, io non gliel’ho dato.

Dopo quello che mi ha fatto io non ne voglio sapere niente, ma neanche gioco/non gioco. Non mi piace ‘sta roba! Ma poi scusa, dopo che ha rifiutato di baciare tutti gli altri, vieni a baciare me? Io ero lì, gliel’avete chiesto per tutti, no?