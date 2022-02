C’è stato davvero un bacio tra Delia Duran e Barù? Cosa ha visto realmente Gianluca Costantino? L’ex gieffino ne torna a parlare ospite del GF Vip Party. Nell’ultima puntata del format Gianluca si è reso protagonista di una confessione inaspettata su un aspetto del quale proprio non riesce a capacitarsene.

Gianluca è tornato a parlare del presunto bacio tra Delia e Barù e nell’ultima puntata del GF Vip Party che lo ha visto ospite, si è lasciato andare ad una confidenza, come riportato dai colleghi de LaNostraTv:

Ma il fatidico bacio c’è stato oppure no? Sulla questione Gianluca ha svelato:

Sapete quante volte ho visto il video, l’ho ascoltato e rivisto perché non mi capacito come io avessi esclamato questa cosa, tanto è vero che nei giorni successivi dicevo io l’ho sentito, io non ho visto quel bacio, forse avevo bevuto un bicchiere di troppo. E’ assurdo credetemi. Io ho visto che erano attaccati.

Ma perché dunque l’ex gieffino avrebbe dato la colpa ad Antonio Medugno di aver diffuso la notizia sul presunto bacio?

Perché veramente in quella serata poi lui mi è venuto a riportare questa cosa, quando il giorno dopo ci stavamo spiegando gli ho detto è vero che me l’hai detto te o no? Lui mi dice si te l’ho detto io.

Quando sono uscito dalla casa ho sentito una clip in cui Antonio diceva ma io glielo detto la seconda volta non la prima, quindi lui dice che me l’ha ridetto, io ancora oggi non riesco a capire, mi sarei preso le colpe, non è una cosa così grave, io non mi ricordavo, vi giuro, infatti ho rivisto quel video e dico ma che sparata ho fatto? Non volevo mettere zizzania, era una cosa superficiale così per ridere.