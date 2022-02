Gianluca Costantino, ospite di Casa Chi, ha confermato il suo feeling con Soleil Sorge. Il personal trainer ha svelato pure di avere intenzione di farle recapitare un messaggio dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Io e Soleil ci stavamo divertendo e ci piacciamo sicuramente. Se voglio chiamarla quando uscirà dal Grande Fratello Vip? Vorrei mandarle un messaggio anche prima. Quando stavo uscendo ho iniziato a percepire cosa accadeva… c’era una grossa intesa e sento la sua mancanza.

Lei è fidanzata? Io sono entrato nell’argomento subito dopo i baci in confessionale tra noi, anche se solo divertenti e giocosi. Visto che ci stavamo prendendo gusto le ho chiesto della sua situazione sentimentale.

Lei mi ha detto che aveva iniziato una relazione ad agosto durata solo un mese ma poi si è interrotta e fino ad un certo punto lei ha ricevuto dei messaggi e da lì in poi il suo sentimento è diventato un ricordo e lei adesso pensa che questa persona fuori si stia allontanando.

A lei non hanno dato fastidio i miei baci e mi ha detto che al GF Vip vuole dare priorità a se stessa. Se mi ha parlato da single? Sì ed ha detto a delle persone che era rimasta male di non avere ricevuto alcun messaggio di amore… ha iniziato a ridere e scherzare su San Faustino reputandosi libera un po’ come aveva fatto anche Delia.