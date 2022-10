Nella Casa del Grande Fratello Vip stanotte è scoppiato il caos. Daniele Dal Moro si è infuriato dopo aver ripetutamente chiesto ad Elenoire Ferruzzi per quale motivo ce l’avesse con lui (senza ricevere una risposta concreta).

“Baci e toccamenti”, Elenoire vuota il sacco su Daniele e lo accusa

Dopo il faccia a faccia di fuoco (che potete recuperare qui), Elenoire Ferruzzi si è confrontata con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, svelando che con il gieffino ci sarebbero stati “baci, toccamenti, cose…”.

Giaele e Wilma hanno “attaccato” Daniele confermando di aver visto i baci a stampo che si sarebbe scambiato con Elenoire.

“Non mi parlare a me di comportamenti fraintendibili che te ne hai di gatte da pelare, Elenoire di te dice peste e corna, non pensare che sia tua amica”, ha replicato Dal Moro alla ex protagonista di “Ti spedisco in Convento”.

E mentre Daniele sostiene di averle urlato addosso proprio perché prova affetto per lei, Elenoire lo ha accusato di “violenza”: “Un altro poco e mi menava, ci è mancato poco!”.

La differenza tra Daniele, darling ed Elenoire sta nel fatto che il primo, nello sbrocco veronese, continua a dire che le vuole bene, lei invece sta di là ad inventarsi che darling era a poco dal menarla.#GFvip #danieledalmoro #drojette #donnalisi #gintonic #nikiters pic.twitter.com/a2j2l2UJxH — Cali (@Cali_Gr) October 26, 2022