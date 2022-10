Dramma della gelosia nella Casa del Grande Fratello Vip. Daniele Dal Moro ha letteralmente perso la pazienza contro Elenoire Ferruzzi nel tentativo di sapere cosa la rende triste ormai da un paio di giorni.

Daniele Dal Moro si infuria con Elenoire: “Maleducata, hai rotto i coglion*!”

Elenoire Ferruzzi ha negato il confronto e il gieffino si è infuriato accusandola di essere maleducata: “Se tu non me lo vuoi dire cosa devo fare? Sbucciare le banane col cul*? A me urta che tu ce l’hai con me ed io non sono nemmeno padrone di sapere il perchè”.

Tu pensa come sono messo. Non ho mai fatto una sceneggiata e l’unica la faccio con te. Io non lo so cosa ho fatto… cosa devo fare? Per te non ho più pietà perché ho sempre preso merd*.

La Ferruzzi si è messa in modalità “vittima” rifiutando il confronto nonostante le sollecitazioni di Giaele:

Ma cosa c’entra? Domani daranno ragione a lui… Parlare con lui? Ma no… ormai dopo tutta questa pagliacciata cosa devo parlare?

Dal Moro ha proseguito:

Fai tanto finta di avere le palle ma invece non ce li ha. Ma vattene a quel paese maleducata, tu sai solo urlare e con te urlo sopra perché è l’unica cosa che sai fare. Ti ho chiesto per cinque volte cosa avevi… vuoi che sto lì a pregarti? Mi hai rotto i coglion*, non ti ho mai fatto niente e sai solo incazzarti per niente, ma vafancul*! Parla… dimmi cosa ti ho fatto? Gliel’ho chiesto dieci volte e lei urla e pensa di mettermi i piedi in testa, ma che modo del cazz*. Pensi di farmi paura perché urli più di me?

Questo sbrocco in veneto arte purapic.twitter.com/UBfAY8u88V — Paola. (@Iperborea_) October 26, 2022