Aurora Ramazzotti incinta? Tommaso Zorzi, il commento che spiazza

“Aurora Ramazzotti è incinta”, scrive il settimanale Chi, in esclusiva, svelando l’arcano sul fatidico test di gravidanza acquistato in farmacia da Aurora e mamma Michelle Hunziker. “Il test era per Aurora”, insiste il magazine diretto da Alfonso Signorini che annuncia la nascita del bebè a gennaio.

Aurora Ramazzotti incinta? Tommaso Zorzi commenta il gossip

Dunque Aurora Ramazzotti sarebbe addirittura al quinto mese di gravidanza? Il settimanale di gossip non usa neppure il condizionale e va dritto al punto ma a spiazzare è il successivo intervento di Tommaso Zorzi, migliore amico della (presunta) futura mamma.

Nelle passate ore, la pagina Instagram di Trash Italiano ha riportato l’ultimo gossip annunciando la (ancora una volta presunta) gravidanza di Aurora Ramazzotti. Ad intervenire è stato però il vincitore della quinta edizione del GF Vip che ha spiazzato:

Ma a me non risulta.

Un modo per smentire un gossip inesatto? O forse per sviare l’attenzione fino a quando non sarà la diretta interessata, eventualmente, a darne pubblicamente notizia?

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti – che sempre secondo il settimanale sarebbero felicissimi della notizia – nel momento non in cui vi scriviamo non ha ancora commentato il pettegolezzo sul suo conto. Poco tempo fa tuttavia aveva smentito la presunta gravidanza.