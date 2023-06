Arisa dentro o fuori Amici 23? La cantante, di recente al centro di una considerevole polemica dopo alcune esternazioni sulla Meloni, sulla comunità LGBTQIA+ e dopo la rinuncia ai Pride (!) torna a parlare della sua possibile permanenza nel talent show targato Maria De Filippi.

Arisa ancora prof di Amici 23? La sua risposta

Secondo le ultime indiscrezioni sulla prossima edizione di Amici 23, Arisa non sarebbe tra i prof confermati. Il suo nome era stato tra i primi ad essere esclusi dal talent – insieme a quello di Raimondo Todaro – seppur per motivi diversi.

Se, infatti, la cantante avrebbe deciso di rinunciare alla prossima edizione del programma di Maria De Filippi per potersi dedicare alla musica in modo totale (con la possibilità, eventualmente, di poter prendere parte al prossimo Festival di Sanremo), Todaro, fresco di vittoria grazie al suo allievo Mattia Zenzola, avrebbe deciso di lasciare per via di alcuni presunti dissapori con Maria De Filippi.

Motivazioni (vere o presunte) a parte, nel corso di una recente intervista di Arisa a Diva e Donna – ripresa da IlVicolodelleNews – sarebbe emersa l’intenzione della cantante di non rinunciare del tutto alla sua presenza televisiva ad Amici 23:

Sto aspettando di parlare con loro. Perché bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì.

Nulla, dunque, sarebbe ancora perduto.