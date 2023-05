La delusione di Vladimir Luxuria di fronte alla rinuncia di Arisa al Pride è più che comprensibile. Emerge chiaramente dalle sue parole rilasciate ad AdnKronos dopo lo stato social della cantante nel quale annuncia la sua assenza alle prossime manifestazioni pacifiche da parte della comunità LGBTQIA+.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi è intervenuta commentando la scelta di Arisa di rinunciare ai Pride di Roma e Milano dopo la polemica sollevata dalle sue stesse dichiarazioni sulla Meloni e sulla comunità LGBTQIA+ e all’AdnKronos dice:

Sulla sua assenza ha proseguito ironica:

Se non viene al Gay Pride si vede che il manager le ha detto che è meglio non andarci oppure ha deciso di non sposare più le nostre cause. La prossima volta magari andrà a una manifestazione di Fratelli d’Italia…

Arisa ha parlato persino di minacce, ma in merito Vladimir Luxuria ha osservato:

Basta con questo vittimismo. Le nostre sono manifestazioni pacifiche, non c’è mai stato un episodio di violenza. Stai a vedere che si aspettava gli applausi dopo queste dichiarazioni. Non mi pare che qualcuno le abbia detto di non venire. Poi non ho capito perché parla del Pride di Roma dove non era prevista la sua esibizione.

L’esibizione di Arisa era prevista sul palco del Gay Pride di Milano ma gli organizzatori del Pride, dato che sapevano che sarebbe stata contestata, hanno semplicemente convenuto con il suo manager che era meglio annullarla ma nessuno le ha mai detto di non venire al Pride. Non esiste una selezione all’ingresso.