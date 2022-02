Antonio costretto a dichiararsi single per i social? La confessione (ma poi si tradisce…)

Antonio Medugno, star di TikTok, per mantenere il suo successo sarebbe stato persino costretto a mentire sulla sua situazione sentimentale dichiarandosi single.

Antonio Medugno costretto a dichiararsi single per il successo?

Medugno ha confidato a Miriana di avere scoperto la chiave del successo per crescere sul famoso social network che spopola tra i ragazzini.

Dolcezza, addominali bene in vista, tanto romanticismo e balletti sensuali hanno fatto guadagnare ad Antonio la bellezza (ad oggi) di più di 3 milioni di follower.

Per qualche tempo, giusto per non deludere le ammiratrici, Antonio sarebbe stato costretto a dichiararsi single: “me lo hanno imposto”, avrebbe dichiarato al GF Vip.

Ovviamente la sua fidanzata del tempo non l’avrebbe presa affatto bene (e ci credo).

Ma se lui, anche oggi, continua a dichiararsi libero, nella Casa del Grande Fratello Vip ha avuto qualche momento di “incertezza” palesando di essere chiaramente impegnato con qualche ragazza.

La diretta interessata sarà proprio Giulia D’Urso che si è “lamentata” proprio poco dopo il suo ingresso in gioco? Vi terremo aggiornati!

Ma smettila tu che ci credi. Guarda caso quella finta storia con Clarissa l’hanno fatta morire. Fosse stato vero ne avrebbero parlato. Ragiona. Poco fa ho sentito Antonio sul letto contraddirsi e dire di essere fidanzato e di fidarsi di lei. Guarda un po’. Altro che Clarissa — Lexis (@Lexis_1985) February 12, 2022

A quanto pare sì perché già aveva scritto F in un cuore — Annalu (@annalc95) February 11, 2022