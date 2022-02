Antonio e Delia sempre più vicini. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, nell’attesa dell’ingresso di Alex Belli nella Casa questo lunedì sera, si stanno conoscendo in maniera approfondita.

Antonio e Delia sempre più vicini: Nathaly fa una domanda bollente

E se Delia chiama Antonio il suo “litte brother”, l’arguta Nathaly Caldonazzo ha domandato al giovane tiktoker: “Ti piace a te come idea? Vorresti qualcosa di più?”.

“Queste domande devi farle a lei non a me. Se mi piacerebbe dormire accoccolato con Delia? No!” è stata la risposta di Medugno (ma – tra le righe – era chiaramente un sì da parte di entrambi).

Anche ieri sera Delia e Antonio si sono avvicinati un’altra volta e, proprio la Duran in questi giorni ha confidato a Katia che le piace la giovane star del web e voleva anche dormire insieme a lui.

Quando ci sarà l’avvicinamento più “spinto”?

Con molta probabilità Delia attenderà l’ingresso di Alex per portare avanti la soap opera artistica che hanno messo in piedi da settembre (fantasia e creatività non mancano, non c’è che dire).

