Antonio Medugno e Giulia D’Urso: ritorno di fiamma tra il tiktoker ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’ex volto di Uomini e Donne? Era lo scorso aprile quando si vociferava di un flirt in corso tra i due ragazzi.

Antonio Medugno e Giulia D’Urso avvistati insieme?

Antonio e Giulia, all’epoca, erano stati avvistati in quel di Milano in atteggiamenti complici. A svelare il flirt era stato Very Inutil People che proprio oggi torna a parlare della coppia.

Il motivo? Una segnalazione che non sarebbe affatto passata inosservata. Pare infatti che Medugno e D’Urso si siano nuovamente incontrati a Milano ed ancora una volta i due giovani sarebbero stati pizzicati in atteggiamenti intimi.

Secondo la segnalazione, i due sarebbero stati visti mano nella mano nel centro del capoluogo Lombardo e poi in una nota catena di abbigliamento dove, in fila alla cassa, “si scambiavano baci”. Non solo, a confermare il presunto incontro anche i loro video su Tik Tok in quella che sembra essere la medesima stanza.

Ci sarà stato davvero un ritorno di fiamma? Sicuramente è vero che Antonio Medugno in queste ore starebbe proprio a Milano poiché ieri è stato ospite in collegamento con la trasmissione Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro.

In quella circostanza ha svelato di essere a Milano per alcuni eventi della Fashion Week Uomo ed ha anche anticipato che quest’anno farà le vacanze in Italia, precisamente in Puglia. E se dovesse incontrare proprio qui l’amore? A quanto pare avrebbe già dato, dal momento che ha commentato, tirando una frecciatina all’ex di Uomini e Donne:

Guarda, io sai chi conobbi che era pugliese e non c’ho avuto proprio una bella esperienza… la D’Urso, Giulia non Barbara!

Lo stesso Fredella ieri pomeriggio ha rammentato come con Giulia D’Urso, sua ex, ebbe una storia lampo. Qualcosa è cambiato nel frattempo?