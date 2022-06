Antonio Medugno, dopo il Grande Fratello Vip, è stato beccato con diverse ragazze. Alcune ore fa, il tiktoker è intervenuto (il video in apertura) dopo le ultime segnalazioni ricevute da Deianira Marzano.

La ragazza in questione non è la mia ex, lei è bionda e non è la ragazza nella foto e lo chiarisco per tutte e due. Una volta in una foto in bagno con mia sorella dissero che era una ragazza misteriosa, ma non è così.

Qualora c’è qualcosa di concreto sotto io lo esterno. Tutte queste pagliacciate evitiamole. Io capisco il tuo lavoro e lo rispetto ma quando si tratta di cazzate io sono il primo a smentirle.