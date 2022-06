Antonio Medugno tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Antonio Medugno, dopo il Grande Fratello Vip, potrebbe sbarcare sul trono di Uomini e Donne nella speranza di trovare la donna della sua vita. Ecco tutto quello che sappiamo su questa croccante notizia.

Antonio Medugno tronista di Uomini e Donne?

Amedeo Venza, tramite le sue storie di Instagram, ha rivelato questa possibilità: “Antonio Medugno verso il trono. Si è appena conclusa questa edizione e si pensa già ai prossimi protagonisti! Potrebbe essere lui il prossimo tronista di Uomini e donne”.

Vi piacerebbe l’ex gieffino sul trono?

Tuttavia, la notizia in qualche modo era già trapelata in altre forme per merito dell’intervista del buon Lorenzo Pugnaloni che su MondoTV24 aveva domandato all’ex gieffino se gli piacerebbe fare il tronista:

Perchè no… Mi sentirei pronto ad affrontarla, perciò mai dire mai nella vita. Chissà.

Sempre durante la medisima intervista, Medugno ha affermato di essere single (o quasi):

Ad oggi a livello sentimentale sono abbastanza libero. Ho una persona che mi piace, da un po’, ma preferisco tenerla abbastanza privata. Giulia è una persona bellissima che ho conosciuto, abbiamo avuto un flirt e siamo stati bene, poi per tante cause e cose è dovuto finire, ma siamo in ottimi rapporti.