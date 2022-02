Antonio Medugno, nonostante la conoscenza fuori con Clarissa, non smette di pensare a Jessica Selassiè e vuole conoscerla meglio. Anche ieri, chiacchierando con la princess ha confidato di essere incuriosito da lei.

Parlando con Alessandro Basciano, il tiktoker si è aperto svelando di essere interessato a Jessica (ma lei pensa solo a Barù). Il fidanzato di Sophie Codegoni gli ha regalato dei preziosi consigli parlando della Selassiè con enorme stima e trasporto:

Qua dentro, l’ho sempre detto, è quella ragazza più completa e predisposta per una relazione bella. Ha dei principi, valori… ti capisce e comprende. Ha una maturità tale che è disposta a scendere ad un compromesso anche se hai un carattere impulsivo, lei lo capisce a differenza di altre persone con cui ti devi scontrare per trovare un equilibrio. Lei invece è predisposta ad amare perché ha voglia di amare.

Il rapporto tra me e Sophie, scontri perché abbiamo avuto le nostre delusioni passate e non ci fidiamo ed abbiamo paura a lasciarsi andare. Invece lei no. Lei è una strada spianata, una porta aperta, ma devi entrarci bene. Per questo ti dico, prima di fare il tuo percorso e farti conoscere. Poi se hai piacere… perché è chimica. Prima può nascere un’amicizia, una conoscenza verrà in automatico. Lei c’è sempre, è di compagnia.

Quando l’altra notte Sophie stava male ed è andata in confessionale lei mi faceva compagnia perché c’è sempre, è proprio così. E’ una ragazza d’oro, non ce n’è… credimi.