Dopo il bacio e il riavvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di confronti e Antonino Spinalbese ha “svelato” la sua strategia.

“Chi ti piace?”, ha chiesto Alberto De Pisis ad Antonella Fiordelisi (facendo riferimento a Donnamaria e Spinalbese): “Oggi Edoardo, domani può cambiare tutto”, la sua risposta.

Antonino, chiacchierando in sauna con Charlie e Cristina, ha svelato la sua “strategia” in merito dopo l’avvicinamento ad Antonella Fiordelisi:

Il mio modo di entrare nella coppia non è stato casuale. L’ho fatto per tirare fuori la verità della nomination. E’ subentrato il mio gioco. Volevo svelare chi davvero avesse emesso quella sentenza di falsità che di base, in realtà, era tutt’altro.

Quando lui si è esposto dicendo che è un mio amico, poi in realtà è stato tutt’altro. E’ stato incoerente accusandomi di essere una persona non vera. Dopo la nomination voleva parlare, ed è una paraculata nei miei confronti. Ora mi sono annoiato di giocare…