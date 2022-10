Dopo litigi e ripicche, Antonella e Edoardo hanno fatto pace al Grande Fratello Vip scambiandosi il primo bacio. La Fiordelisi ha continuato a stuzzicare Antonino raggiungendolo anche a letto mentre dormiva. Poi ha cercato il confronto con Donnamaria.

“Penso chel’hai capito che ti sto provocando rido e scherzo, ma non mi interessano altre persone”, ha affermato Antonella.

Pronta la risposta di Edoardo:

Per me il tuo comportamento di oggi è vergognoso, completamente fuori di testa, tu sei matta, tu sei matta.

Questa presa di posizione non è evidentemente servita a nulla visto che, poco dopo, è scattato il limone.

Edoardo in serata si è anche confidato con Daniele ed Elenoire:

Il massaggio al gluteo per me è una cazzata. Nel momento in cui però tu in un secondo all’altro cambi personalità e ti cominci a comportare in un modo che a me fa schifo, perchè vedere una persona che si diverte a far star male una persona fa schifo.

Antonella è una persona che mi ha dato tanto affetto e tante attenzioni che da un giorno all’altro ha switchato, come na pazza! Allora da questo momento per me diventi un pezzo di carne con cui giocare e metto i sentimenti da parte sennò mi fa male!